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Трамп відзначив зусилля Китаю щодо стримування коронавіруса

Новини » Політика     25.01.2020 - 02:27
Трамп відзначив зусилля Китаю щодо стримування коронавіруса
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Він також високо оцінив "прозорість" дій китайської влади

Президент США Дональд Трамп відзначив зусилля Китаю у стримуванні коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter американського лідера.

Він особисто подякував президента Китаю Сі Цзіньпіна за зусилля у боротьбі з коронавірусом.

"Китай дуже старанно працює над додержанням коронавіруса. Сполучені Штати високо цінують їх зусилля і прозорість. Все буде добре. Зокрема, від імені американського народу я хочу подякувати президенту Сі!", - написав Трамп.

Нагадаємо, в США підтвердили другий випадок зараження новим коронавірусом 2019-nCoV, який викликає пневмонію.

Крім того, 24 січня у Франції виявили два випадки захворювання новим коронавірусом 2019-nCoV. Один з хворих - 48-річний чоловік, який щойно повернувся з Китаю, проїжджав через Ухань. Він звернувся до лікарів із симптомами 23 січня в Бордо. Після прибуття до Франції хворий чоловік контактував з десятком людей.

Як повідомляло РБК-Україна, в Китаї вилікували вже 36 осіб від нового коронавіруса 2019-nCoV, який викликає пневмонію. Повідомляється, що першу медикам вдалося вилікувати 56-річну жінку в Шанхаї, яка деякий час проживала в Ухані, де було зафіксовано спалах коронавіруса.

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