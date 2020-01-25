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Трамп отметил усилия Китая по сдерживанию коронавируса

Новости » Политика     25.01.2020 - 02:27
Трамп отметил усилия Китая по сдерживанию коронавируса
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Он также высоко оценил "прозрачность" действий китайских властей

Президент США Дональд Трамп отметил усилия Китая по сдерживанию коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter американского лидера.

Он лично поблагодарил президента Китая Си Цзиньпина за усилия в борьбе с коронавирусом.

"Китай очень усердно работает над сдерживанием коронавируса. Соединенные Штаты высоко ценят их усилия и прозрачность. Все будет хорошо. В частности, от имени американского народа я хочу поблагодарить президента Си!", - написал Трамп.

Напомним, в США подтвердили второй случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, который вызывает пневмонию.

Кроме того, 24 января во Франции обнаружили два случая заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV. Один из заболевших - 48-летний мужчина, который только вернулся из Китая, проезжал через Ухань. Он обратился к врачам с симптомами 23 января в Бордо. По прибытии во Францию заболевший мужчина контактировал с десятком человек.

Как сообщало РБК-Украина, в Китае вылечили уже 36 человек от нового коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию. Сообщается, что первую медикам удалось вылечить 56-летнюю женщину в Шанхае, которая некоторое время проживала в Ухане, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

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