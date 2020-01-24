У США підтвердили другий випадок зараження новим вірусом

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У мандрівника з Ухани був діагностований коронавірус в Чікаго

У США підтвердили другий випадок зараження новим коронавірусом 2019-nCoV, який викликає пневмонію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що у мандрівника з Ухані (Китай) був діагностований коронавірус в Чікаго, штат Іллінойс. Це другий підтверджений випадок нового вірусу в США.

Нагадаємо, в американському штаті Вашингтон підтверджений перший випадок захворювання в Сполучених Штатах новим типом коронавіруса. Як повідомляється, пацієнт, який раніше їздив у місто Ухань (Китай), був госпіталізований з симптомами пневмонії минулого тижня, а зараження коронавірусом було підтверджено в понеділок вдень.

Як повідомляє РБК-Україна, в Китаї вилікували вже 36 осіб від нового коронавіруса 2019-nCoV, який викликає пневмонію. Повідомляється, що першу медикам вдалося вилікувати 56-річну жінку в Шанхаї, яка деякий час проживала в Ухані, де було зафіксовано спалах коронавіруса.

Як повідомляло РБК-Україна, число підтверджених у Китаї випадків зараження пневмонією, викликаною новим різновидом коронавіруса, зросло до 876 осіб. Крім того, через вірус вже померли 26 людей.

Раніше повідомлялося, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що в Україні зафіксували три випадки підозри на коронавірус.