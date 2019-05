Трамп відзначив прогрес у торговельних переговорах з Японією

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який зараз перебуває з офіційним візитом у Японії, заявив про успіх у торговельних переговорах з Японією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа в Twitter.

"Ми досягли великого прогресу в наших торгових переговорах з Японією. Велика увага приділяється сільському господарству і яловичини", - заявив американський лідер.

Також вын зазначив, що очікує дуже успішних переговорів після парламентських виборів у Японії, які мають відбутися в липні.

Great progress being made in our Trade Negotiations with Japan. Agriculture and beef heavily in play. Much will wait until after their July elections where I anticipate big numbers!