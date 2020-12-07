Трамп хоче організувати "грандіозний фінал як у фільмі" в день інавгурації Байдена

Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)

Президент США Дональд Трамп планує ефектно покинути Білий дім в день інавгурації його опонента Джо Байдена. Він хоче влаштувати "грандіозний фінал як у фільмі".

Про це пише Axios з посиланням на джерела.

Трамп швидше за все вилетить з Білого дому на вертольоті. Потім його пересадять на літак Air Force One, на якому вирушить на мітинг у Флориду. Там Трамп виступить перед своїми прихильниками.

Своїми діями Трамп продемонструє відмову визнати результати виборів, привітати Байдена в Білому домі, а також взяти участь у його інавгурації. Зокрема, Трамп не буде присутній під час того, як Байден приноситиме присягу.

Крім того, джерела стверджують, що під час мітингу у Флориді Трамп може оголосити про свої плани знову балотуватися на пост президента США в 2024 році.

У штабі Трампа відмовилися коментувати його плани.

Раніше повідомлялося, що Трамп розглядає можливість оголосити про намір балотуватися на пост глави держави до 2024 року.

Нагадаємо, президент США пообіцяв залишити свій пост, якщо колегія виборців проголосує за Байдена.