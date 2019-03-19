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Трамп віддав 100 тис. доларів зарплати Міністерству нацбезпеки

Новини » Політика    19.03.2019 - 05:07
Трамп віддав 100 тис. доларів зарплати Міністерству нацбезпеки
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Міністерство національної безпеки відповідає за стіну на кордоні між США і Мексикою

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має намір пожертвувати свою річну зарплату в розмірі 400 тис. доларів, різним відомствам. Про це він оголосив 18 березня, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Трамп зокрема передає 100 тис. доларів Міністерству національної безпеки - на доказ він опублікував фотографію чека на цю суму.

"Хоча преса не любить писати про це, та мені це й не потрібно, я жертвую свою щорічну президентську зарплату в 400 тис. доларів різним відомствам протягом року. Ці гроші для міністерства внутрішньої безпеки", - написав Трамп у Twitter.

Трамп віддав 100 тис. доларів зарплати Міністерству нацбезпеки

Міністерство національної безпеки відповідальне за стіну на кордоні між США і Мексикою, зведення якої Трамп активно просуває.

Як зазначає видання, перед вступом на посаду Трамп оголосив, що не буде отримувати зарплату, переводячи її на благодійні цілі, зокрема, організації, що допомагає людям, які зловживають спиртним.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наклав вето на рішення Конгресу про блокування режиму надзвичайної ситуації (НС), за допомогою якого він планує отримати кошти на будівництво стіни з Мексикою.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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