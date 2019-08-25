Трамп оскаржує заборону блокувати користувачів Twitter

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп домагається повторного розгляду апеляції

Президент США Дональд Трамп оскаржує рішення федерального апеляційного суду, який постановив що Трамп порушив Конституцію США, блокуючи у Twitter людей, погляди яких він не поділяє. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Зазначається, що відповідно до подання до суду з боку Міністерства юстиції США, Трамп домагається повторного розгляду другим Апеляційним судом США у Нью-Йорку, називаючи попереднє рішення "принципово неправильним".

Блокування президентом США його критиків було оскаржене Інститутом Першої Поправки до Конституції США у Колумбійському університеті, а також сімома користувачами Twitter, яких Дональд Трамп заблокував.

У Трампа понад 63 мільйони підписників у Twitter, і він часто використовує свій акаунт, щоб зробити важливі повідомлення. Наприклад, у п'ятницю, його твіти про торгівлю з Китаєм призвели до падіння курсу акцій та цін на нафту.

Twitter Трампа @RealDonaldTrump, який він відкрив у 2009 році став для багатьох центральною та суперечливою частиною його президентства.

Президент США використовує Twitter для просування свого порядку денного та суперечок з критиками.

Раніше Федеральний апеляційний суд США заборонив президенту США Дональду Трампу блокувати користувачів у Twitter.

РБК-Україна писало, що Трамп звинуватив видання The New York Times у "віртуальному акті державної зради".