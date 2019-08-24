ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп оголосив про нове підвищення мит на товари з Китаю

Новини » Політика    24.08.2019 - 00:48
Трамп оголосив про нове підвищення мит на товари з Китаю
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Президент США назвав збільшення мит відповіддю на запровадження Китаєм тарифів на американський експорт

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що США мають намір підвищити мита на товари з Китаю у вересні та жовтні додатково на 5% порівняно з раніше оголошеними показниками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Такий крок Трамп назвав відповіддю на "політично мотивований крок" Китаю щодо запровадження мит на експорт США в розмірі 75 мільярдів доларів.

"На жаль, колишні адміністрації дозволили Китаю настільки випередити справедливу і збалансовану торгівлю, що це стало великим тягарем для американського платника податків. Як президент, я більше не можу цього допустити", - заявив Трамп.

З його слів, з 1 вересня мита на товари загальною вартістю 300 млрд доларів збільшаться з 10% до 15%. З 1 жовтня мита на товари загальною вартістю 250 млрд доларів зростуть з 25% до 30%.

У Міністерстві торгівлі США факт збільшення мит з 1 вересня підтвердили, а щодо жовтневого підвищення представник відомства заявив, що поки утримається від коментарів.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про те, що готує заходи у відповідь на запровадження Китаєм мит на американські товари і закликав американські компанії піти з китайського ринку.

В ЄС підготували план введення мит на американські товари Трамп заявив про загрозу для торгової угоди з Китаєм через протести в Гонконзі
Новини України КитайДональд Трамппошлины
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся