Трамп оголосив про нове підвищення мит на товари з Китаю

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Президент США назвав збільшення мит відповіддю на запровадження Китаєм тарифів на американський експорт

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що США мають намір підвищити мита на товари з Китаю у вересні та жовтні додатково на 5% порівняно з раніше оголошеними показниками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Такий крок Трамп назвав відповіддю на "політично мотивований крок" Китаю щодо запровадження мит на експорт США в розмірі 75 мільярдів доларів.

"На жаль, колишні адміністрації дозволили Китаю настільки випередити справедливу і збалансовану торгівлю, що це стало великим тягарем для американського платника податків. Як президент, я більше не можу цього допустити", - заявив Трамп.

З його слів, з 1 вересня мита на товари загальною вартістю 300 млрд доларів збільшаться з 10% до 15%. З 1 жовтня мита на товари загальною вартістю 250 млрд доларів зростуть з 25% до 30%.

У Міністерстві торгівлі США факт збільшення мит з 1 вересня підтвердили, а щодо жовтневого підвищення представник відомства заявив, що поки утримається від коментарів.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про те, що готує заходи у відповідь на запровадження Китаєм мит на американські товари і закликав американські компанії піти з китайського ринку.