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Трамп оспаривает запрет блокировать пользователей Twitter

Новости » Общество    25.08.2019 - 02:56
Трамп оспаривает запрет блокировать пользователей Twitter
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп добивается повторного рассмотрения апелляции

Президент США Дональд Трамп обжалует решение федерального апелляционного суда, который постановил что Трамп нарушил Конституцию США, блокируя в Twitter людей, взгляды которых он не разделяет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что в соответствии с подачи в суд со стороны Министерства юстиции США, Трамп добивается повторного рассмотрения вторым Апелляционным судом США в Нью-Йорке, называя предыдущее решение "принципиально неправильным".

Блокировка президентом США его критиков была обжалована Институтом Первой Поправки к Конституции США в Колумбийском университете, а также семью пользователями Twitter, которых Дональд Трамп заблокировал.

У Трампа более 63 миллиона подписчиков в Twitter, и он часто использует свой аккаунт, чтобы сделать важные сообщения. Например, в пятницу, его твиты о торговле с Китаем привели к падению курса акций и цен на нефть.

Twitter Трампа @RealDonaldTrump, который он открыл в 2009 году стал для многих центральной и противоречивой частью его президентства.

Президент США использует Twitter для продвижения своей повестки дня и споров с критиками.

Ранее Федеральный апелляционный суд США запретил президенту США Дональду Трампу блокировать пользователей в Twitter.

РБК-Украина писало, что Трамп обвинил издание The New York Times в "виртуальном акте государственной измены".

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампTwitter
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