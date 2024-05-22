Трамп оскандалился антисемитским видеороликом, у Байдена отреагировали

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обнародовал в соцсетях видео, в котором упомянул "объединенный Рейх" среди вероятных вариантов развития событий в случае своей победы на выборах. Президент Джо Байден и его команда раскритиковали странный поступок оппонента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

В понедельник, 20 мая, Трамп разместил 30-секундное видео на своей странице в социальной платформе Truth Social, в котором спрашивал: "Что будет после победы Дональда Трампа?" и "Что будет дальше для Америки?".

На фоне видео были изображены первые полосы газет с заголовками "Граница закрыта - 15 миллионов нелегальных иностранцев депортированы" и "Экономика переживает бум". В клипе под заголовками дважды появляется слегка размытый текст: "Промышленная мощь значительно возросла... благодаря созданию единого Рейха".

Утром во вторник видео было удалено.

"Рейх" означает царство, королевство либо империю и часто считается отсылкой на гитлеровский режим Третьего Рейха, возникший в нацистской Германии в 1930-х годах.

Действующий президент США Джо Байден осудил такое упоминание нацистского режима в видео Трампа.

"Это на его официальном аккаунте? Ничего себе! Единый Рейх? Это язык Гитлера, а не Америки. Он заботится о том, чтобы удержать власть. Я забочусь о вас", - сказал Байден во вторник в собственном видео и повторил схожие месседжи на предвыборном мероприятии в Бостоне.

Пресс-секретарь предвыборной кампании Байдена Джеймс Сингер в своем заявлении сказал, что пост Трампа "является частью шаблона его восхваления диктаторов и повторения антисемитских тропов".

"Он является угрозой для нашей демократии, и американцы должны отвергнуть его и встать на защиту нашей демократии в ноябре этого года", - сказал Сингер.

Кампания Трампа отвергла обвинения и заявила, что бывший президент, которого судят в Нью-Йорке, не знал, что это слово появилось в видео.

"Это не было предвыборным видео, оно было создано случайным аккаунтом в Интернете и перепощено сотрудником, который явно не видел слова, пока президент был в суде", - говорится в заявлении Каролины Левитт, пресс-секретаря избирательного штаба Трампа.

"Настоящим экстремистом является Джо Байден, который повернулся спиной к Израилю и еврейскому народу, поклонившись радикальным антисемитам и симпатикам террористов в своей партии, таким как Ильхан Омар и Александрия Окасио-Кортес", - добавила она.

Хотя Гитлер действительно обсуждал создание расширенной германской империи в своем автобиографическом манифесте "Майн кампф", текст из видео, распространенного на Truth Social, похоже, взят со страницы Википедии, посвященной Первой мировой войне. На сайте говорится: "Немецкая промышленная мощь и производство значительно выросли после 1871 года благодаря созданию объединенного Рейха".

Объединение Германии в 1871 году объединило ряд немецкоязычных королевств и герцогств, которые остались независимыми после распада Священной Римской империи в 1806 году.

Еще одно предложение в видео звучит так: "Первая мировая война (часто сокращенно WW1 или WWI) Причины Первой мировой войны".

Трамп использовал немецкие исторические сравнения ХХ века для нападок на своих оппонентов: ранее в этом месяце он сравнил администрацию Байдена с "гестапо", тайной полицией нацистской Германии.

В конце прошлого года Трамп заявил, что иммигранты "отравляют кровь" Америки, перекликаясь с частями "Майн кампф", но он сказал, что не знал, что Гитлер использовал подобный язык, и отрицал, что его комментарии были расистскими.