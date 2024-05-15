Байден и Трамп согласились на два раунда дебатов: когда они состоятся

Действующий президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп договорились провести дебаты в два раунда. Они состоятся летом и осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

В среду утром Байден сообщил, что принял приглашение CNN на дебаты, которые должны состояться 27 июня, и бросил вызов Трампу присоединиться к ним. Приняв приглашение CNN на дебаты, предвыборный штаб Трампа стал настаивать на проведении более двух дебатов.

"Мы предлагаем дебаты в июне, дебаты в июле, дебаты в августе и дебаты в сентябре, в дополнение к дебатам вице-президента", - заявили в служебной записке Крис ЛаЧивита и Сьюзи Уайлс из предвыборного штаба Трампа.

Байден объявил во время своей предвыборной кампании, что он нарушит многолетнюю традицию осенних встреч, организованных двухпартийной комиссией по президентским дебатам, и вместо этого призвал Трампа присоединиться к нему на двух телевизионных президентских дебатах в июне и сентябре, организованных новостными организациями.

"Дональд Трамп проиграл мне дебаты дважды в 2020 году. С тех пор он не появлялся на дебатах. Теперь он ведет себя так, будто хочет снова поспорить со мной. Что ж, сделай мне день, приятель", - сказал Байден в видеообращении.

Как выглядят дебаты

Издание пишет, что предвыборный штаб Байдена обозначил некоторые условия для дебатов, хотя пока непонятно, будут ли все они соблюдены во время дебатов CNN в июне.

В предвыборном штабе заявили, что первые дебаты должна организовать любая вещательная организация, которая проводила первичные дебаты Республиканской партии 2016 года, в которых участвовал Дональд Трамп, и первичные дебаты Демократической партии 2020 года, в которых участвовал президент Байден.

В предвыборном штабе Байдена заявили, что дебаты построены как развлекательное зрелище, а не как серьезный обмен идеями, отражающими огромные ставки на выборах.

Когда состоятся вторые дебаты

ABC News пишет, что Байден и Трамп также согласились на дебаты, которые должны состояться 10 сентября.

Предвыборный штаб Байдена заявил, что все дебаты должны вестись 1:1, что означает, что Роберт Кеннеди-младший не сможет участвовать в них.

Также предвыборный штаб Байдена предложил провести дебаты на должность вице-президента в конце июля после Национального съезда Республиканской партии.