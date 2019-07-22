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В Ірані заявили про затримання 17 шпигунів ЦРУ

Новини » Політика    22.07.2019 - 11:29
В Ірані заявили про затримання 17 шпигунів ЦРУ
Ілюстративне фото (gettyimages.)

Тих, хто погоджувався співпрацювати, навчали підтримувати контакти з ЦРУ з Ірану з допомогою спеціального обладнання

Спецслужби Ірану виявили і заарештували в країні 17 шпигунів, які нібито працювали на ЦРУ. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на іранське видання Fars.

В Міністерстві інформації і національної безпеки Ірану заявили, що серед заарештованих були працівники критично важливих для країни галузей. У міністерстві вважають, що ЦРУ вдалося переконати деяких громадян Ірану працювати на розвідку за рахунок обіцянок допомогти з отриманням візи. Іншим обіцяли дати можливість переїхати в США і отримати громадянство, знайти високооплачувану роботу, виплатити велику суму грошей або оплатити необхідні медичні послуги.

Тих, хто погоджувався співпрацювати, навчали підтримувати контакти з ЦРУ з Ірану з допомогою спеціального обладнання. Зокрема, для передачі інформації використовувалися спеціальні пристрої, замасковані під каміння і розміщені в парках Тегерана та інших місцях.

Нагадаємо, у США заявили про готовність до переговорів з Іраном. Як відомо, у травні Тегеран у відповідь на дії США, які вийшли з ядерної угоди і відновили антиіранські санкції, вже оголосив про призупинення деяких зобов'язань за СВПД і попередив, що розширить цей список протягом 60 днів, якщо Європа буде виконувати введені США обмеження.

У свою чергу, Німеччина, Франція і Великобританія зробили спільну заяву про те, що підтримують Спільний комплексний план дій (СВПД), але його збереження залежить від повного дотримання Іраном своїх зобов'язань.

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