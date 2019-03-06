Трамп побоюється падіння акцій через відсутність торгової угоди з Китаєм

Президент США чинить тиск на торгових посередників для якнайшвидшого укладення угоди

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп оказывает давление на торговых посредников Штатов для скорейшего заключения торгового соглашения с Китаем, надеясь оживить спрос на рынке. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Издание со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, указывает, что глава США все больше обеспокоен тем, что отсутствие соглашения может привести к падению акций.

Подчеркивается, что Трамп по мере продвижения торговых переговоров с Китаем заметил оживление рынка, которое сопровождало каждый признак прогресса по торговой сделке.

В частности, наблюдался рост акций в США и Азии после того, как президент США решил отложить повышение тарифов на китайские товары, запланированное на 1 марта.

Bloomberg подчеркивает, что новое торговое соглашение с КНР даст Трампу столь необходимую победу после провала его саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Напомним, издание The Wall Street Journal ранее сообщало, что Китай и Соединенные Штаты находятся на завершающем этапе заключения торгового соглашения.

Как писало РБК-Украина ранее, Трамп попросил Китай как можно скорее снять пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию. Он подчеркивал, что между Вашингтоном и Пекином есть продуктивные торговые переговоры.

Добавим, ранее глава США решил отсрочить введение новых пошлин на китайские товары.