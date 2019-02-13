США готові продовжити строк проведення переговорів з Китаєм, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (gettyimages.com)

При цьому президент США сподівається, що країни вчасно укладуть торгівельну угоду

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що готовий перенести останній строк досягнення домовленості з Китаєм щодо торгівельної угоди, яка закінчить торговельну війну між країнами. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Громадське".

Зазначимо, раніше американський лідер відстрочив застосування нових мит на китайські товари до 1 березня 2019 року.

"Якщо ми будемо близькі до угоди… Я можу сам дозволити їй зміститися у часі", - заявив глава США під час зустрічі з американським урядом.

Крім того, Трамп впевнений, що Штати та Китай укладуть торговельну угоду вчасно, і що ця угода стане "найбільшою в історії".

Нагадаємо, раніше в Міністерстві торгівлі КНР заявили, що у ході переговорів Китай і США створили основу для завершення торгової війни.

Як писало РБК-Україна раніше, Китай пообіцяв збільшити закупівлі американських товарів.

Слід зазначити, що видання Bloomberg повідомляло, що президент США Дональд Трамп готовий до перемир'я в торговельній війні з Китаєм, щоб оживити американські ринки.

Додамо також, глава США зазначив, що угоду між Штатами та КНР не підпишуть, доки він особисто не зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпінем.