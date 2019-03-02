Трамп просить Китай негайно зняти мита на сільгосппродукцію з США

Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Тарифи на товари з Китаю повинні були зрости з 1 березня, але цього не сталося

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попросив Китай якомога швидше зняти мита на американську сільськогосподарську продукцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

За його словами, між Вашингтоном і Пекіном є продуктивні торгові переговори. Крім того, за словами Трампа, США не стали піднімати власні тарифи на китайські товари з 1 березня.

"Я попросив Китай негайно скасувати всі мита на нашу сільськогосподарську продукцію (включаючи яловичину, свинину і так далі) грунтуючись на тому факті, що ми йдемо до угоди з торгівлі в рамках дискусій, і я не підвищив мита в рамках другого пакету до 25% 1 березня. Це дуже важливо для наших чудових фермерів і для мене!", - написав американський президент в Twitter.

Нагадаємо, раніше Трамп вирішив відстрочити введення нових мит на китайські товари. За його словами, США і Китаю вдалося знайти точки дотику з важливих структурних питань, в тому числі за проблему захисту інтелектуальної власності, передачі технологій, а також з питань сільського господарства, послуг та валюти. Крім того, у Трампа незабаром відбудеться саміт з китайським лідером Сі Цзіньпіном в американському Мар-а-Лаго.