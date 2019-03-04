США і Китай - на завершальному етапі укладення торгової угоди, - WSJ

Фото: Дональд Трамп і Сі Цзіньпін (колаж РБК-Україна)

Про укладення торговельної угоди між США і Китаєм можуть оголосити 27 березня

Китай і Сполучені Штати перебувають на завершальному етапі укладення торгової угоди. Про це повідомили джерела, близькі до переговорів між двома країнами, передає РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією видання, Китай пропонує знизити мита та інші обмеження на американську сільськогосподарську, хімічну, автомобільну продукцію та інші товари, а Вашингтон готовий скасувати більшість санкцій, накладених на китайські товари минулого року.

Співрозмовники видання розповіли, що перешкоди для укладення поки що повністю не подолані, але переговори наблизилися до того, що про угоду можуть оголосити вже на саміті Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном, який попередньо заплановано на 27 березня.

Джерела уточнили, що в рамках угоди Китай зобов'язується прискорити графік зняття обмежень на іноземне володіння в спільних підприємствах з виробництва автомобілів і знизити мита на імпортні автомобілі нижче нинішніх 15%, а також збільшити закупівлі товарів із США.

Однією з домовленостей може стати закупівля природного газу у Cheniere Energy Inc. на $18 млрд.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попросив Китай якомога швидше зняти мита на американську сільськогосподарську продукцію. Він зазначив, що між Вашингтоном і Пекіном є продуктивні торгові переговори.