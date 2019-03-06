Трамп побоюється падіння акцій через відсутність торгової угоди з Китаєм

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США чинить тиск на торгових посередників для якнайшвидшого укладення угоди

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп тисне на торгових посередників Штатів для якнайшвидшого укладення торговельної угоди з Китаєм, сподіваючись оживити попит на ринку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Видання з посиланням на джерела, знайомі з питанням, вказує, що глава США все більше стурбований тим, що відсутність угоди може привести до падіння акцій.

Підкреслюється, що Трамп у міру просування торгових переговорів з Китаєм помітив пожвавлення ринку, яке супроводжувало кожну ознаку прогресу по торговій угоді.

Зокрема, спостерігалося зростання акцій у США та Азії після того, як президент США вирішив відкласти підвищення тарифів на китайські товари, заплановане на 1 березня.

Bloomberg підкреслює, що нова торгівельна угоду з КНР дасть Трампу таку необхідну перемогу після провалу його саміту з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal раніше повідомляло, що Китай і Сполучені Штати перебувають на завершальному етапі укладення торговельної угоди.

Як писало РБК-Україна раніше, Трамп попросив Китай якомога швидше зняти мита на американську сільськогосподарську продукцію. Він підкреслював, що між Вашингтоном і Пекіном є продуктивні торговельні переговори.

Додамо, раніше глава США вирішив відстрочити введення нових мит на китайські товари.