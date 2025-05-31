Трамп объявил об увеличении пошлин на импорт стали в США до 50%

Президент США Дональд Трамп объявил, что тарифы на импорт стали в США будут увеличены на 50%, что вдвое больше текущей ставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Важно отметить, что в марте Трамп ввел 25% пошлины на всю сталь и алюминий, которые поступают в США.

"Мы собираемся увеличить пошлины на сталь в Соединенных Штатах Америки на 25%, с 25% до 50%", - сказал он во время выступления на заводе US Steel недалеко от Питтсбурга, штат Пенсильвания.

Трамп добавил, что рассматривает возможность введения тарифа в размере 40%, но руководители отрасли заявили ему, что хотят ввести тариф в размере 50%.

"При 25% они могут как-то перебраться через этот забор. При 50% никто не переберется через этот забор", - добавил президент США.

Однако когда начнет действовать новая пошлина, пока неизвестно.