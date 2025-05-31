Трамп объявил об увеличении пошлин на импорт стали в США до 50%
Президент США Дональд Трамп объявил, что тарифы на импорт стали в США будут увеличены на 50%, что вдвое больше текущей ставки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Важно отметить, что в марте Трамп ввел 25% пошлины на всю сталь и алюминий, которые поступают в США.
"Мы собираемся увеличить пошлины на сталь в Соединенных Штатах Америки на 25%, с 25% до 50%", - сказал он во время выступления на заводе US Steel недалеко от Питтсбурга, штат Пенсильвания.
Трамп добавил, что рассматривает возможность введения тарифа в размере 40%, но руководители отрасли заявили ему, что хотят ввести тариф в размере 50%.
"При 25% они могут как-то перебраться через этот забор. При 50% никто не переберется через этот забор", - добавил президент США.
Однако когда начнет действовать новая пошлина, пока неизвестно.
Тарифы Трампа
Напомним, 10 февраля Дональд Трамп заявил, что ввел пошлину на весь импорт стали и алюминия без каких либо исключений или изъятий.
"По сути, мы вводим 25%-ные тарифы на весь алюминий и всю сталь без исключения, и это будет означать, что в Соединенных Штатах откроется много предприятий", - сказал.
Тарифы вступили в силу в марте и в том числе коснулись Канады Мексики - двух крупнейших иностранных поставщиков металлов в США.
В мае стало известно, что Индия предложила отмену пошлин на ограниченный объем импорта стали, автокомпонентов и фармацевтической продукции из США в обмен на аналогичные шаги со стороны Вашингтона.
Также мы писали, что в апреле Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из более чем 180 стран. Для большинства торговых партнеров была введена "базовая" ставка в размере 10%, а против примерно 60 государств - от 11% до 48%.
Однако чуть позже президент США объявил паузу на 90 дней, чтобы дать возможность заключить со своими партнерами индивидуальные торговые соглашения. При этом "базовая" ставка продолжает действовать против всех стран из списка Трампа.
Также несколько назад глава Белого дома анонсировал 50% пошлины для ЕС, но после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, согласился отложить их до 9 июля. За это время стороны, ка к ожидается, должны будут договорится о заключении торговой сделки.
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