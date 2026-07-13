Трамп объявил о возобновлении блокады Ирана: что будет с Ормузом

"Ормузский пролив открыт и останется открытым - с Ираном или без него. Мы восстанавливаем иранскую блокаду, названную так потому, что она касается только иранских судов или их клиентов, которым запрещено входить в пролив или покидать его", - написал он.

В то же время Трамп заявил о взыскании пошлины, которая пойдет на покрытие всех расходов, необходимых для "выполнения задачи обеспечения безопасности и охраны этого крайне нестабильного региона мира".

"США теперь будут называться "Хранителем Ормузского пролива", но в этом качестве, и в интересах справедливости, им будут возмещаться расходы по ставке 20% от всех перевозимых грузов", - говорится в заявлении президента США.

Напомним, 18 июня Соединенные Штаты по распоряжению Дональда Трампа полностью отменили морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов.

Отметим, в ночь на 12 июля Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива. В Тегеране заявили, что такое решение приняли после попытки нескольких судов пройти по маршруту, который не был согласован с иранскими властями.

Во время инцидента иранские военные атаковали контейнеровоз, заставив его прекратить движение. В ответ США нанесли удары по иранским объектам.