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Трамп требует пошлины в размере 15-20% на все товары из ЕС, - FT

Пятница 18 июля 2025 21:46
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Трамп требует пошлины в размере 15-20% на все товары из ЕС, - FT Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп ужесточил свои требования в переговорах с Европейским Союзом по торговому соглашению. Глава Белого дома настаивает на минимальном тарифе от 15 до 20% на все товары из ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как сообщает издание, позиция Трампа по поднятию минимального тарифа с нынешних 10% имеет целью проверить предел терпимости ЕС после недельных переговоров по торговому соглашению.

По информации источников FT, президент США также отклонил последнее предложение ЕС по снижению тарифов на автомобили и готов сохранить их на уровне 25%, как и планировалось.

Американский чиновник сообщил, что администрация Трампа сейчас рассматривает вариант взаимных тарифов с ЕС, превышающих 10%, даже если соглашение будет достигнуто.

Это означает, что тарифы США на европейские товары будут как минимум такими же высокими, как и на момент начала торговых переговоров в апреле.

Дипломаты ЕС сказали FT, что Брюссель готовится к контрмерам. Речь идет о тарифах на американский импорт на сумму 21 млрд евро, в частности курятину и джинсы, которые должны вступить в силу 6 августа, а еще - на американский импорт на сумму 72 млрд евро, в частности на самолеты Boeing и бурбон.

Параллельно Еврокомиссия готовит третий перечень мер в отношении сферы услуг США - включая сборы на цифровые услуги американских компаний и доходы от интернет-рекламы.

Торговое соглашение между США и ЕС

Напомним, 4 июля президент США Дональд Трамп заявил, что его страна может с 10 июля ввести односторонние тарифы против тех стран, которые так и не заключили торговое соглашение.

В частности, речь идет и о Евросоюзе, которому так и не удалось договориться с Вашингтоном.

Недавно агентство Bloomberg писало, что торговое соглашение между США и ЕС на грани срыва. В частности, из-за тарифов на аграрную продукцию и автомобили. По данным издания, переговоры продолжались, но результат оставался непредсказуемым.

Позже президент Трамп анонсировал 30% пошлины против ЕС и Мексики.

Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович заявил, что введение тарифов в 30% на европейский импорт фактически разрушит трансатлантическую торговлю.

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Евросоюз Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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