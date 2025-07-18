Трамп требует пошлины в размере 15-20% на все товары из ЕС, - FT

Президент США Дональд Трамп ужесточил свои требования в переговорах с Европейским Союзом по торговому соглашению. Глава Белого дома настаивает на минимальном тарифе от 15 до 20% на все товары из ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Как сообщает издание, позиция Трампа по поднятию минимального тарифа с нынешних 10% имеет целью проверить предел терпимости ЕС после недельных переговоров по торговому соглашению.

По информации источников FT, президент США также отклонил последнее предложение ЕС по снижению тарифов на автомобили и готов сохранить их на уровне 25%, как и планировалось.

Американский чиновник сообщил, что администрация Трампа сейчас рассматривает вариант взаимных тарифов с ЕС, превышающих 10%, даже если соглашение будет достигнуто.

Это означает, что тарифы США на европейские товары будут как минимум такими же высокими, как и на момент начала торговых переговоров в апреле.

Дипломаты ЕС сказали FT, что Брюссель готовится к контрмерам. Речь идет о тарифах на американский импорт на сумму 21 млрд евро, в частности курятину и джинсы, которые должны вступить в силу 6 августа, а еще - на американский импорт на сумму 72 млрд евро, в частности на самолеты Boeing и бурбон.

Параллельно Еврокомиссия готовит третий перечень мер в отношении сферы услуг США - включая сборы на цифровые услуги американских компаний и доходы от интернет-рекламы.