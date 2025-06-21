Трамп объявил, что положил конец жестокому кровопролитию: о каких странах идет речь

"Я очень рад сообщить, что вместе с государственным секретарем Марко Рубио мне удалось заключить договор между Демократической Республикой Конго и Республикой Руанда в их войне, которая была известна жестоким кровопролитием и смертями, которых было даже больше, чем в большинстве других войн, и которая длилась десятилетиями", - сказал он.

Американский лидер подтвердил, что подписание мирного договора состоится в Вашингтоне на следующей неделе. Трамп сказал, что это будет "великим днем для Африки и всего мира".

"Я не получу Нобелевскую премию мира за это, за прекращение войны между Индией и Пакистаном, между Сербией и Косово, я не получу Нобелевскую премию за сохранение мира между Египтом и Эфиопией, и я не получу ее за реализацию Соглашений Авраама на Ближнем Востоке! Нет, я не получу Нобелевскую премию, что бы я ни делал, включая Россию / Украину и Израиль / Иран, какими бы ни были эти результаты, но люди знают, и это все, что для меня важно", - подытожил он.