Трамп объявил ЧП из-за Кубы: странам поставляющим нефть грозят пошлины

В своем указе Трамп подчеркнул, что несет первостепенную обязанность защищать национальную безопасность и внешнюю политику США. Куба же - несет угрозу Штатам.

"Я считаю, что политика, практика и действия правительства Кубы представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, источник которой полностью или в значительной степени находится за пределами Соединенных Штатов", - заявил президент США.

Он подчеркнул, что режим поддерживает связи со многими враждебными странами, транснациональными террористическими группами и злонамеренными субъектами, выступающими против США. Причем речь в том числе о правительстве РФ, Китая, Ирана, ХАМАС и Хезболлы.

Трамп добавил, что Куба открыто предоставляет убежище опасным противникам США, приглашая их размещать на своей территории "сложные военные и разведывательные объекты, которые напрямую угрожают" нацбезопасности Соединенных Штатов.

"На Кубе находится крупнейший российский объект радиоэлектронной разведки, который пытается похитить секретную информацию, представляющую национальную угрозу для США. Куба продолжает развивать глубокое сотрудничество в области разведки и обороны с КНР. Куба приветствует транснациональные террористические группы, такие как Хезболла и ХАМАС, создавая безопасную среду для этих злонамеренных группировок", - говорится в указе.

Далее Трамп добавил, что по причине угрозы нацбезопасности США со стороны Кубы, он считает, что необходимо установить тарифную систему против стран, которые помогают острову с нефтью.

"Начиная с даты вступления в силу настоящего распоряжения, на товары, импортируемые в Соединенные Штаты и являющиеся продукцией любой другой страны, которая прямо или косвенно продает или иным образом поставляет нефть на Кубу, может быть введена дополнительная адвалорная ставка пошлины в соответствии с подпунктами (b) и (c) настоящего раздела", - сказано в документе.