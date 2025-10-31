ua en ru
Трамп объявил курс на цифровую экономику без тарифов

Пятница 31 октября 2025 04:25
Трамп объявил курс на цифровую экономику без тарифов Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Администрация Дональда Трампа продвигает создание глобальной цифровой экономики без пошлин и налогов, получив от стран Юго-Восточной Азии гарантии, что они не будут ограничивать американские технологические компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Администрация Дональда Трампа делает ставку на формирование глобальной цифровой экономики, где будут доминировать США, и которая будет свободной от пошлин и налогов на интернет-услуги. Белый дом уже получил гарантии от Малайзии, Камбоджи и Таиланда, что эти страны не будут вводить налоги на цифровые сервисы и не будут дискриминировать американских поставщиков электронной коммерции, облачных технологий или социальных сетей.

Эти договоренности закрепляют позицию США как мирового лидера в сфере цифровой торговли - секторе, который становится ключевым полем борьбы за геоэкономическое влияние между Вашингтоном и Пекином. Параллельно с этим Трамп продвигает политику высоких тарифов на физические товары из Азии, пытаясь уменьшить торговый дефицит США.

Глобальный интернет без пошлин

Согласно новым торговым соглашениям, Малайзия, Камбоджа и Таиланд согласились поддержать долгосрочное продление моратория Всемирной торговой организации (ВТО) на таможенные пошлины на электронные передачи - документ, который с 1998 года обновляется каждые два года. Вашингтон стремится сделать этот мораторий постоянным, чтобы избежать введения тарифов на цифровые продукты и сервисы.

По словам профессора права Джорджтаунского университета Анупама Чандера, "администрация Трампа считает, что дефицит в торговле товарами США является несправедливым, а профицит в сфере услуг - заслуженным, и стремится его сохранить".

Цифровая торговля растет рекордными темпами

По оценкам ВТО и ООН, объем мирового экспорта цифровых услуг в 2024 году превысил 4,7 триллиона долларов, что на 10% больше, чем годом ранее. Этот сектор растет вдвое быстрее, чем общий объем мировой торговли товарами и услугами, и уже стал одним из главных драйверов экономического развития.

Искусственный интеллект ускоряет рост цифровой торговли, но в то же время вызывает беспокойство относительно национальной безопасности, защиты данных и суверенитета цифрового пространства. Многие страны теряют доходы от пошлин, поскольку товары - например, книги или фильмы - все чаще доставляются в цифровом формате.

США против протекционизма

Стремясь уберечь доминирование американских IT-гигантов - Google, Meta, Amazon - Трамп выступает против протекционистских мер, которые вводят некоторые государства. Европейские страны, в частности Франция, уже ввели налоги на цифровые услуги, что вызывает напряжение в отношениях с Вашингтоном.

Новые соглашения США со странами Юго-Восточной Азии призваны создать пример для остального мира. В то же время Белый дом оказывает давление на Индию и Бразилию, которые традиционно выступают за право вводить цифровые налоги для пополнения бюджета.

Геополитическая борьба в цифровом пространстве

Эксперты видят в цифровых инициативах Трампа не только экономический, но и стратегический подтекст. На фоне усиления влияния Китая в Африке и Южной Азии Вашингтон стремится закрепить "цифровой порядок", где правила будут определять США.

"Позиция Америки относительно свободного движения данных - это важный сигнал на фоне растущей тенденции к локализации и ограничению цифровой торговли", - отметил Эндрю Уилсон, заместитель генерального секретаря Международной торговой палаты.

Европейские противоречия и будущее моратория

Тем временем в Европе продолжаются дискуссии. Брюссель настаивает на более жестком контроле за конфиденциальностью данных и борьбе с монополиями, тогда как США считают такие меры чрезмерным вмешательством в бизнес. Несмотря на новые соглашения, эксперты сомневаются, что Вашингтону удастся превратить временный мораторий в постоянный.

Мартина Ферракейн, преподаватель цифровой торговли из Университета Тиссайд, считает, что "очередное временное продление является более вероятным", ведь администрация Трампа "ослабила доверие к своей способности достигать международного консенсуса".

Подход Трампа к цифровой экономике демонстрирует попытку переформатировать глобальную торговлю на условиях США - минимизировать тарифы на услуги, но одновременно повысить пошлины на товары. Таким образом Белый дом стремится одновременно защитить американских производителей и сохранить преимущество технологических корпораций на мировом рынке.

