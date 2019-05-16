Трамп оголосив у США режим НС для захисту систем комунікації

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

НС дозволяє блокувати транзакції між компаніями США та їхніми іноземними постачальниками

Президент Сполучених Штатів підписав указ про введення в США режиму надзвичайної ситуації з метою захистити комунікаційні мережі. Як інформує РБК-Україна, про це газеті The Washington Post повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Відзначається, що указ президента розширює повноваження влади щодо угод американських компаній з іноземними постачальниками, які підконтрольні опонентам США.

За словами Сандерс, президент дав ясно зрозуміти, що його "адміністрація робить все можливе для процвітання США і захисту країни від ворогів, які все активніше створюють і використовують уразливості в інфраструктурі і послугах в області інформаційно-комунікаційних технологій".

Як пише Reuters, указ Трампа "прокладає шлях" для введення заборони на ведення бізнесу з китайською компанією Huawei. Раніше у Вашингтоні Huawei неодноразово звинувачували в створенні шпигунського устаткування.

Указ готувався протягом року, однак його введення відкладалося на тлі торгових переговорів між США і Китаєм.

Нагадаємо, раніше Центральне розвідувальне управління США заявило, що одну з найбільших компаній в сфері телекомунікацій Huawei Technologies фінансують китайські спецслужби.