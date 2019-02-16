Конгрес починає розслідування законності введення Трампом режиму НС в США

Фото: Конгрес США (pxhere.com)

Конгресмени переконані, що це рішення грабує військовий бюджет США

Юридичний комітет Палати представників Конгресу США заявив, що починає негайне розслідування законності введення режиму надзвичайного стану в країні президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відкритий лист конгресменів на ім'я президента США.

Конгресмени наголошують, що це рішення, на яке вони не погоджувалися, грабує військовий бюджет США та порушує основний принцип поділу влади і основні положення Конституції. Вони підкреслюють, що Трамп "роками не міг домогтися схвалення Конгресу на будівництво стіни".

Таке рішення Трампа, на думку авторів листа, "викликає серйозні конституційні і статутні питання".

"Ми просимо, щоб особи, які брали участь у підготовці цієї заяви, включно з радником Білого дому Петом Сіполлоном та чиновниками Мін'юсту, були доступними для слухань у найближчі дні, щоб ми могли повністю зрозуміти обґрунтування ваших односторонніх декларацій", - підкреслили конгресмени.

Також у листі наголошується, що необхідності у введенні режиму НС в країні немає, так само, як і немає надзвичайної ситуації на південному кордоні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у п'ятницю підписав документ про введення режиму надзвичайного стану в США - на південному кордоні країни. Це дозволить йому отримати кошти в розмірі близько 8 млрд доларів для зведення стіни без схвалення Конгресу.

РБК-Україна писало, що 11 лютого 2019 у Конгресі Сполучених Штатів завершилися переговори демократів і республіканців. Сторони досягли принципової домовленості про запобігання закриття уряду ("шатдауну", - ред.).