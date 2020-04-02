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Трамп оголосив масштабну антинаркотичну операцію в Західній півкулі

Новини » В світі     02.04.2020 - 04:18
Трамп оголосив масштабну антинаркотичну операцію в Західній півкулі

США з партнерами починають антинаркотичну операцію в східній частині Тихого океану і Карибському морі

Сполучені Штати Америки запускають у Західній півкулі масштабну операцію у боротьбі з незаконним обігом та вживанням наркотиків. Про це на брифінгу в Білому домі заявив президент США Дональд Трамп, передає РБК-Україна.

За його словами, зараз увага всього світу зосереджена на боротьбі з коронавірусом і цією ситуацією можуть скористатися наркокартелі.

"Ми не повинні дати наркокартелям можливість використовувати пандемію, щоб загрожувати життю американців. У партнерстві з 22 країнами Південне командування розширить розвідку, перехоплення і вилучення поставок наркотиків", - сказав Трамп.

Глава Пентагону Марк Еспер уточнив, що Міноборони США разом з партнерами починає антинаркотичну операцію в східній частині Тихого океану і регіоні Карибського моря. Туди направлять додаткові есмінці, авіацію, сили берегової охорони і літаки-розвідники.

Еспер також заявив, що метою антинаркотичної операції, крім наркокартелів, стане режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро, який "спирається на прибуток, отриманий від продажу наркотиків, щоб зберігати свою репресивну владу".

Нагадаємо, раніше влада США пред'явили звинувачення президентові Венесуели Ніколасу Мадуро і чотирнадцятьом його соратникам у контрабанді наркотиків.

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