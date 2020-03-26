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США пред'явили Мадуро звинувачення в наркоторгівлі

Новини » Політика     26.03.2020 - 18:26
США пред'явили Мадуро звинувачення в наркоторгівлі
Фото: Ніколас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

Звинувачення проти Мадуро загрожує йому позбавленням волі щонайменше на 50 років

Влада Сполучених Штатів пред'явили звинувачення президенту Венесуели Ніколасу Мадуро і чотирнадцяти його соратникам у контрабанді наркотиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

При цьому наголошується, що за інформацію, яка дозволить затримати або посадити у в'язницю Мадуро і його сподвижників, пообіцяли до 15 млн доларів.

За інформацію про Ніколаса Мадуро Штати пропонують до 15 млн доларів, за віце-президента Діосдадо Кабельйо - 10 млн доларів. Звинувачення пред'явлені також міністру оборони Венесуели і голові верховного суду.

За словами генерального прокурора США Вільяма Барра, влада Венесуели допомагають колумбійської екстремістським угрупуванням ФАРК, яка намагається "залити США кокаїном". У США заявили, що режим Мадуро дозволяє ФАРК перевозити наркотики через свою територію.

"За нашими оцінками, за цими маршрутами з Венесуели відправляється від 200 до 250 тонн кокаїну", - заявив Бар. Це еквівалентно 30 млн смертельних доз наркотику.

Звинувачення проти Мадуро загрожує йому позбавленням волі щонайменше на 50 років.

Нагадаємо, у Венесуелі на початку 2019 року почалися масові протести проти Мадуро незабаром після приведення його до присяги після президентських виборів. Ряд країн Заходу на чолі з США заявили про визнання екс-спікера парламенту Венесуели Хуана Гуайдо в якості президента.

Крім того, адміністрація президента Дональда Трампа надасть тимчасовому президенту Венесуели Хуану Гуайдо фінансову допомогу в розмірі 52 млн доларів.

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