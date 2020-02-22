Сандерс застеріг Росію від спроб втручання у вибори в США

Фото: Берні Сандерс (twitter)

За словами Берні Сандерс, Росія втручається в передвиборчу компанію "прямо зараз"

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Берні Сандерс застеріг Російську Федерацію від спроб втручання в американські вибори після отримання інформації, що Москва нібито намагається допомогти його кампанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Берні Сандерс, Росія втручається в передвиборчу компанію "прямо зараз".

"Розвідка говорить нам, що вони втручаються в цю кампанію, прямо зараз, у 2020 році. І моє послання президента (Росії Володимиру - ред.) Путіну буде таким: якщо мене оберуть, повірте, ви не будете втручатися в американські вибори", - заявив Сандерс.

Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомив, що Російська Федерація збирається підтримати на виборах президента Сполучених Штатів сенатора від штату Вермонт Берні Сандерс, готуючи кампанію по втручанню в американські вибори у 2020 році.

Крім того, президент США Дональд Трамп вважає звинувачення у допомозі Росії на нових виборах прийомом демократів. За його словами, інформація про те, що Росія хоче втручатися в хід наступних президентських виборів, щоб допомогти йому - це чергова спроба демократів обдурити виборців.