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Росія збирається підтримати Сандерса на виборах президента, - WP

Новини » Політика     22.02.2020 - 05:58
Росія збирається підтримати Сандерса на виборах президента, - WP
Фото: Берні Сандерс (twitter)

Сандерс у відповідь закликав РФ не втручатися в майбутні вибори

Росія збирається підтримати на виборах президента США сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса, готуючи кампанію по втручанню в американські вибори в 2020 році. Про це повідомляє американська газета The Washington Post.

Газета при цьому не уточнює, яким конкретно чином РФ збирається це зробити. Інформація опублікована з посиланням на дані розвідки.

Видання пише, що дану інформацію доповіли президенту США Дональду Трампу. При цьому інформація також відома сенатору і він вже прокоментував її, закликавши Росію не втручатися.

"Чесно кажучи, мені все одно, кого Путін хоче бачити президентом. Моє послання Путіну чітке: тримайтеся подалі від американських виборів, і, як президент, я подбаю про це", - заявив Сандерс.

Згідно з іншою інформацією, раніше оприлюдненою телеканалом CNN, минулого тижня спецслужби США провели брифінг для юристів. На зустрічі їм повідомили, що Росія спробує вплинути на результати виборів президента США восени 2020 року. Метою росіян нібито буде допомога Трампу в переобранні на другий термін.

Опитування американців показую, що більшість громадян США впевнені в переобрання президентом Дональда Трампа.

Намомним, президент США Дональд Трамп вважає звинувачення у допомозі Росії на нових виборах прийомом демократів. За його словами, інформація про те, що Росія хоче втручатися в хід наступних президентських виборів, щоб допомогти йому - це чергова спроба демократів обдурити виборців.

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