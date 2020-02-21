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Розвідка США виявила спроби Росії допомогти Трампу переобратися, - Reuters

Новини » Політика     21.02.2020 - 09:03
Розвідка США виявила спроби Росії допомогти Трампу переобратися, - Reuters
Фото: Дональд Трамп та Володимир Путін (kremlin ru)

Розвідка повідомила про російське втручання конгресменів

Минулого тижня представники Управління національної розвідки Сполучених Штатів Америки (США) виступили в Конгресі з доповіддю про те, що Росія допомагає Дональду Трампу переобратися на майбутніх виборах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами неназваного джерела видання, представники Республіканської партії в комітеті з питань розвідки Палати представників поставили під сумнів дані американської розвідки про втручання Москви у виборчу кампанію 2020 року.

"Республіканці відповіли так, як ви могли очікувати. Вони з'їхали з глузду. Вони поставили під сумнів розвідку", - заявив співрозмовник видання.

Зазначається, що Росія працює над тим, щоб поставити під сумнів чесність голосування 3 листопада з метою сприяння переобранню Трампа на другий президентський термін.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп пропонував засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу помилування в обмін на заяву про непричетність Росії до викрадення електронних листів Демократичної партії. Таку пропозицію Ассанжу нібито передав колишній конгресмен-республіканець США Дейна Рорабейкер.

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