Розвідка США виявила спроби Росії допомогти Трампу переобратися, - Reuters

Фото: Дональд Трамп та Володимир Путін (kremlin ru)

Розвідка повідомила про російське втручання конгресменів

Минулого тижня представники Управління національної розвідки Сполучених Штатів Америки (США) виступили в Конгресі з доповіддю про те, що Росія допомагає Дональду Трампу переобратися на майбутніх виборах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами неназваного джерела видання, представники Республіканської партії в комітеті з питань розвідки Палати представників поставили під сумнів дані американської розвідки про втручання Москви у виборчу кампанію 2020 року.

"Республіканці відповіли так, як ви могли очікувати. Вони з'їхали з глузду. Вони поставили під сумнів розвідку", - заявив співрозмовник видання.

Зазначається, що Росія працює над тим, щоб поставити під сумнів чесність голосування 3 листопада з метою сприяння переобранню Трампа на другий президентський термін.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп пропонував засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу помилування в обмін на заяву про непричетність Росії до викрадення електронних листів Демократичної партії. Таку пропозицію Ассанжу нібито передав колишній конгресмен-республіканець США Дейна Рорабейкер.