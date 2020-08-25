Трамп звинуватив демократів у намірі вкрасти перемогу на виборах

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що представники Демократичної партії намагаються вкрасти перемогу на президентських виборах 3 листопада. Він упевнений, що подані поштою бюлетені не можна буде вчасно підрахувати.

Про це Трамп завив під час з'їзду Республіканської партії, трансляцію якого вів телеканал CBS.

Трамп переконаний, що пандемія коронавируса і зумовлені нею санітарно-епідеміологічні обмеження не можуть бути перешкодою очного голосуванню,

"Вони (демократи, - ред) займаються тим, що використовують COVID-19, щоб вкрасти вибори. Вони використовують COVID-19, щоб шахрайським чином позбавити американський народ справедливих і вільних виборів", - сказав він.

Нагадаємо, республіканці обрали Трампа кандидатом в президенти США.

Кандидата у президенти США обрала і Демократична партія; у президенти від демократів балотуватиметься Джо Байден.

Демократи також затвердили кандидатуру віце-президента США.

Зазначимо, право голосувати в США мають близько 233 млн осіб. При цьому, в цьому році більше 180 млн з них будуть мати можливість проголосувати поштою. І в зв'язку з цим лунають застереження, що Поштова служба США може не впоратися з навантаженням.