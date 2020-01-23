Трамп звинуватив адміністрацію Обами в затримці допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп звинуватив адміністрацію його попередника Барака Обами в затримці допомоги Україні. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, демократи під час виступу відмовилися згадувати, що адміністрація колишнього президента-демократа затримувала допомогу Україні.

"Демократи та Шифті Шифф, чий виступ перед Сенатом був завантажений брехнею і спотвореннями, відмовляються згадувати, що адміністрація Обами відмовила в допомозі багатьом країнам, включаючи Україну, Пакистан, Філіппіни, Єгипет, Гондурас і Мексику. Полювання на відьом", - написав він.

Нагадаємо, раніше в США опублікували повні версії документів про затримку допомоги Україні. Документи доводять, що Майк Даффі мав чітку вказівку від Дональда Трампа затримати військову допомогу Україні.

Нагадаємо, журналісти газети New York Times в одній зі своїх останніх публікацій щодо України написали, що держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер намагалися вплинути на американського президента Дональда Трампа, щоб той не заморожував військову допомогу Україні. Інформацію опублікували на підставі проведених десятків інтерв'ю з людьми, близькими до ситуації.