Сколько стоят доллар и евро: обменные пункты выставили новые курсы валют

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс на 26 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,662 гривен за 1 доллар (-0,1304 грн).

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,62-41,65 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,30 гривен, евро по 47,90 гривен.

По состоянию на утро 26 июня средний курс продажи доллара упал на 15 копеек до 41,80 гривен, курс евро не изменился - 48,90 гривен.

Курс евро-доллар

Доллар упал до многолетних минимумов по отношению к евро и швейцарскому франку, поскольку опасения относительно будущей независимости Федеральной резервной системы США подорвали веру в надежность денежно-кредитной политики страны.

По данным Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп вынашивал идею выбрать и объявить о замене председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла к сентябрю или октябрю.

Трамп назвал Пауэлла "ужасным" за то, что он не снизил резко процентные ставки, в то время как председатель ФРС заявил Сенату, что политика должна быть осторожной, поскольку тарифные планы президента несут риск для инфляции.

Евро 26 июня вырос на 0,4% до 1,1710 доллара, самого высокого уровня с сентября 2021 года. Однако позже он вернулся на уровень 1,1680.

В Украине доллар является курсообразующей валютой. Если евро растет к доллару на мировых рынках, в Украине также повышается курс.

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