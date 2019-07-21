Трамп обговорить з сенаторами санкції проти Туреччини за купівлю С-400, - WSJ

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп планує наступного тижня обговорити з представниками верхньої палати Конгресу доцільність введення санкцій проти Туреччини за купівлю російський С-400. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Wall Street Journal.

За даними видання, президент США в конфіденційному порядку повідомив своїх радників, що хоче уникнути введення пакету санкцій проти Анкари за купівлю російських зенітних ракетних систем С-400. Під час саміту G20 в Японії, Трамп запевнив турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана, що Вашингтон не запроваджуватиме санкції.

Зазначається, що в Білому домі пообіцяли американським сенаторам, що Трамп ухвалить рішення щодо санкцій після консультацій з держсекретарем Майком Помпео та помічником з питань нацбезпеки Джоном Болтоном, які рекомендують ввести санкції проти Туреччини.

Нагадаємо, раніше сенатори-республіканці внесли на розгляд американського Конгресу проект резолюції, яка засуджує дії Туреччини та закликає адміністрацію Трампа ввести санкції щодо Анкари у зв'язку з купівлею російських ЗРК С-400.

РБК-Україна писало, що Сполучені Штати виключили Туреччину з програми з надання винищувачів F-35 після покупки Анкарою російських зенітно-ракетних систем С-400. В Білому домі додали, що неодноразово пропонували Туреччині відмовитися від купівлі С-400 на користь американському ППО Patriot.