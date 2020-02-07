Трамп обсудил с главой Китая борьбу с коронавирусом

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Американский президент похвалил Си Цзиньпина за борьбу с коронавирусом

Соединенные Штаты Америки "тесно сотрудничают" с Китаем в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter американского президента Дональда Трампа.

Трамп рассказал, что сегодня пообщался по телефону с главой КНР Си Цзиньпином. По словам Трампа, руководитель Китая "сильный, проницательный и максимально сосредоточен в проведении контратаки на коронавирус".

"Он чувствует, что у них все хорошо, даже строят больницы всего за несколько дней. Нет ничего легкого, но… он добьется успеха, особенно когда начинает теплеть, и, надеюсь, вирус станет слабее, а затем исчезнет. В Китае наблюдается большая дисциплина, поскольку президент Си решительно руководит успешной операцией. Мы тесно сотрудничаем с Китаем касательно помощи", - написал Трамп.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Министерстве иностранных дел КНР обвинили Соединенные Штаты Америки в отсутствии помощи в борьбе с коронавирусом. Также китайский МИД обвинил официальный Вашингтон в "создании и распространии страха" касательно вспышки коронавируса.