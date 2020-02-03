Китай звинуватив США у відсутності допомоги і нагнітанні паніки

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Китай вважає, що США "створює і поширює страх" про коронавірус

Сполучені Штати Америки не надали Китаю ніякої допомоги у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ КНР, передає AFP.

У Китаї вважають, що реакція офіційного Вашингтона на ситуацію з коронавірусом лише "створює і поширює страх".

Раніше представники американської влади неодноразово заявляли про готовність надати допомогу КНР у боротьбі з поширенням коронавірусу.

Нагадаємо, у зв'язку зі спалахом коронавірусу нового типу США підвищили ступінь небезпеки відвідування Китаю до максимального четвертого рівня. З 2 лютого США ввели на всій території країни режим надзвичайної ситуації. У свою чергу МЗС Китаю розкритикував Вашингтон за такі дії.

Також РБК-Україна повідомляло, що американський уряд оголосив про заборону на в'їзд у Штати іноземцям, які подорожують з Китаю через поширення вірусу.

Станом на понеділок, 3 лютого, коронавірусом нового типу інфікувалися близько 17 тис. осіб, 362 випадки виявилися смертельними.