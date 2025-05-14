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Новые санкции США могут отнять у России 40% военного бюджета

США, Среда 14 мая 2025 17:58
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Новые санкции США могут отнять у России 40% военного бюджета Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Юрий Дощатов

В США предлагают ввести 500% пошлину для стран, которые покупают российскую нефть. Это может лишить Россию 150 млрд долларов ее военного бюджета.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил экс-советник президента Украины Олег Устенко.

Устенко отметил, что если санкционный законопроект сенатора Линдси Грэма о введении 500% пошлины для стран, которые покупают российскую нефть, будет принят, то РФ может потерять около 150 млрд долларов, что составляет почти 40% ее военного бюджета.

Экс-советник президента считает, что Китай, Турция и Индия, откажутся от покупки российской нефти, чтобы не портить отношения с США.

"Россия за год получает около 150 млрд долларов от продажи нефти. Возможно, некоторые мелкие страны продолжат ее покупать, но если откажутся Китай, Турция и Индия, то можно будет говорить о потере Россией этих 150 млрд. А это почти 40% военного бюджета", - отметил Устенко.

Если так произойдет, заявил эксперт, то Москве придется идти на сокращение военного бюджета, что маловероятно, или сокращать невоенные расходы, что менее реалистично в нынешнем раскладе.

Возможно усиление санкций против РФ

Напомним, что еще 8 мая президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с президентом США Дональдом Трампом.

После чего Трамп заявил, что "если режим прекращения огня не будет соблюдаться, Соединенные Штаты и их партнеры введут дополнительные санкции".

Такое же мнение высказал на следующий день и канцлер Германии Фридрих Мерц. Он подчеркнул, что прекращение огня в Украине должно "дать возможность заключить настоящий мирный договор". В противном случае Россия столкнется с новыми санкциями.

Заметим, что Польша стремится согласовать 17-й пакет санкций ЕС против России до 1 июля. Уже известно, что в новом пакете будут ограничения на экспорт химических веществ и санкции против компаний.

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