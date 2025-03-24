ua en ru
Пн, 24 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Администрация Трампа лишит более 500 тысяч мигрантов законного статуса

Понедельник 24 марта 2025 00:43
UA EN RU
Администрация Трампа лишит более 500 тысяч мигрантов законного статуса Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Администрация президента США Дональда Трампа прекратит действие законного статуса для более чем 500 тысяч мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы. Речь идет о ряде программ временного разрешения на пребывания эпохи Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Мигрантам, участвующим в программах, было предписано покинуть страну до 24 апреля, через 30 дней после публикации уведомления в федеральном реестре.

В январе Министерство внутренней безопасности объявило о постепенном прекращении программ подобных программ, которые позволяли некоторым мигрантам временно жить и работать в США.

Министерство внутренней безопасности заявило в своем пресс-релизе, что администрация Джо Байдена злоупотребила гуманитарным правом на программы временного разрешения на пребывание, распространив его на граждан нескольких стран.

"Администрация Байдена-Харрис злоупотребила программой гуманитарного условно-досрочного освобождения, чтобы без разбора разрешить въезд в нашу страну 1,5 миллионам мигрантов. Все это было прекращено в первый же день правления администрации Трампа. Это действие вернет программу гуманитарного условно-досрочного освобождения к ее первоначальной цели - рассматривать мигрантов на индивидуальной основе", - говорится в заявлении.

Напомним, в Венесуэле вчера анонсировали, что депортационные рейсы из США возобновятся. В частности, первый рейс должен был состоятся уже в воскресенье, 23 марта. В то же время отметим, что на данный момент в США еще воскресенье, а не понедельник.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
NEWS
В Киеве возросло количество жертв в результате атаки РФ: среди погибших 5-летний ребенок
В Киеве возросло количество жертв в результате атаки РФ: среди погибших 5-летний ребенок
DAILY
Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом