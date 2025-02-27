За первый месяц президентства Трампа арестовано более 20 тысяч нелегальных мигрантов

В США согласно данным Министерство внутренней безопасности (DHS), арестовано более 20 тысяч нелегальных мигрантов. Такое количество насчитано всего за первый месяц президентства Дональда Трампа в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как пишет издание, администрация Трампа начала иммиграционную операцию сразу после его инаугуруации. Так, в течение первых нескольких недель публиковались ежедневные данные об арестах.

CNN отметило, что число арестов иммиграционной службой США вне мест заключения (то есть произведенных прямо в сообществах) превысило показатели администрации Джо Байдена. В прошлом финансовом году при Байдене Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) провела около 33 000 таких арестов.

"Президент Трамп и эта администрация спасают жизни каждый день благодаря действиям, которые мы предпринимаем для обеспечения безопасности границы и депортации нелегальных иностранных преступников. Сотни тысяч преступников были впущены в эту страну нелегально. Мы отправляем их домой, и им никогда не будет позволено вернуться", - заявила в среду министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Высокопоставленные должностные лица Трампа выразили разочарование темпами арестов, что привело к отставке исполняющего обязанности директора ICE на прошлой неделе.

Согласно внутренней служебной записке, полученной агентством Reuters , Трамп недавно предпринял ряд шагов по увеличению числа арестов, в том числе поручил агентам ICE выследить и депортировать тысячи детей-мигрантов, въехавших в страну без родителей.

Его администрация также рассматривает возможность введения в военное время полномочий по ускорению депортации некоторых нелегальных иммигрантов.

Несколько других директив администрации Трампа были оспорены в суде, включая последнее решение федерального судьи в Сиэтле, приостанавливающее действие указа Трампа о приостановке приема беженцев и финансирования.