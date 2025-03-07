Трамп обещал закочнить войну в Украине за 24 часа, но не уточнял день, - Келлог

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог пошутил об обещаниях американского лидера Дональда Трампа завершить российско-украинскую войну за 24 часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Келлога на мероприятии Совета по международным отношениям.
У Келлога поинтересовались, какие изменения в политике России наблюдают США, если Москва продолжает выдвигать одни и те же требования для завершения войны против Украины.
"Сейчас лидеры (США и РФ, - ред.) начали говорить, это большое изменение. Конечно, россияне сделают большой список их требований, но это начало, это не конечная точка", - ответил спецпредставитель Трампа.
Келлог также напомнил заявление Трампа о том, что Украина потенциально может вернуть какую-то часть своей территории.
"Помните, президент Трамп говорил, что завершит войну за 24 часа. Но он не сказал, в какой день", - пошутил Келлог.
Напомним, Дональд Трамп заявлял о своем намерении завершить войну России против Украины за 24 часа еще во время предвыборной кампании. Но после его прихода к власти сроки резко сдвинулись.
В частности, спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявлял, что он хочет найти решение для прекращения войны за 100 дней.
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