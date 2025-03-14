Трамп об обещании завершить войну в Украине за сутки: я был немного саркастичен

Президент США Дональд Трамп попытался оправдать свое обещание завершить войну России против Украины за 24 часа. По словам лидера, он был "саркастичен".

Как передает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп заявил в программе Full Measure .

"Ну, я был немного саркастичен, когда сказал, что так и будет. На самом деле я имел в виду, что хотел бы все уладить. И я думаю, что мне это удастся", - ответил он.

Ведущая попросила Трампа прокомментировать его заявление о том, что он сможет уладить войну России против Украины за сутки.

Обещание Трампа

Напомним, Дональд Трамп обещал положить конец войне России против Украины за 24 часа еще когда он был кандидатом в президенты США.

Уже после инаугурации риторика Трампа изменилась. Президент утверждал, что он якобы единственный, кто может завершить войну России против Украины.

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог шутил, что Трамп "не назвал день", когда он планирует завершить войну РФ против Украины.

При этом Келлог заявлял о том, что он планирует за 100 дней найти решение для завершения войны.

К слову, на этой неделе США предложили Украине и России установить режим прекращения огня на 30 дней. Украина согласилась, а РФ - пока нет.

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