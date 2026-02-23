Трамп выбирает преемника: названы два топ-чиновника, которых готовят в президенты США

Президент США Дональд Трамп начал активнее обсуждать со своими советниками вопрос о возможном преемнике на президентские выборы 2028 года.
По данным издания, Трамп все чаще поднимает тему того, кто должен возглавить список кандидатов от Республиканской партии на президентских выборах в 2028 году.
Лучшими кандидатами он считает вице-президента Джей Ди Вэнса и советника по национальной безопасности Марко Рубио.
Как отмечается, Трамп отдает предпочтение Вэнсу, однако в последнее время также чаще хвалит Рубио как публично, так и в частных разговорах.
Один из советников Трампа, которого президент попросил поделиться мнением относительно кандидатов, назвал "идеальным тандемом" для выборов-2028 связи Вэнса и Рубио, где Вэнс должен быть основным кандидатом.
У Джей Ди Вэнса уже есть политические советники, которые, по ожиданиям, могут стать основой президентской кампании в 2028 году.
Зато Марко Рубио такой инфраструктуры не имеет и, по данным источников, дал понять, что его устраивает кандидатура Венса. Сообщается, что он лично говорил об этом с вице-президентом.
В прошлом году Трамп заявлял, что Вэнс "скорее всего" является его вероятным преемником, поскольку он занимает должность вице-президента, при этом отметив, что хотел бы видеть Рубио рядом с ним в избирательном бюллетене.
Источники также указывают, что переход Рубио с нынешних высоких должностей на позицию вице-президента может быть сложным. Некоторые советники предполагают, что активное упоминание Рубио со стороны Трампа может быть попыткой склонить его к сотрудничеству с Вэнсом.
Советники отмечают, что Трамп не планирует полностью определять преемника, поскольку хочет, чтобы его команда сосредотачивалась на нынешних должностях и чтобы это не выглядело как потеря им власти.
Конституция США запрещает избираться на пост президента более двух раз. В то же время отдельные сторонники Трампа предлагали изменить Конституцию, чтобы позволить третий срок в случае непоследовательных каденций.
В медиа также появлялись сообщения, что Трамп ищет возможные способы обойти 22-ю поправку. Сам он подогревал эти дискуссии, в частности выпустив кепки с надписью "Trump 2028", хотя прямо о намерении снова баллотироваться не заявлял.
Недавно Трамп снова оказался в центре политических дискуссий из-за возможности третьего президентского срока. Бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон заявил, что Трамп будет президентом и в 2028 году, что, по его словам, станет третьим сроком.
Бэннон подчеркнул, что обществу стоит принять такую перспективу.
"Есть много разных альтернатив. В соответствующее время мы обнародуем наш план. Но план есть. В 2016 году у нас были меньшие шансы, чем в 2024 году, чем в 2028 году", - отметил экс-советник Трампа.
По его словам, Трамп снова станет президентом, поскольку в этом "нуждается страна".
Как пишет Politico, союзники действующего президента неоднократно высказывали идею о возможности третьего срока, несмотря на конституционные ограничения.
В то же время обсуждаются и возможные способы обойти эту норму - в частности через отмену поправки или баллотирование на должность вице-президента с последующим переходом на пост президента.