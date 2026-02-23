Трамп выбирает преемника: названы два топ-чиновника, которых готовят в президенты США

Кого Трамп видит среди кандидатов

По данным издания, Трамп все чаще поднимает тему того, кто должен возглавить список кандидатов от Республиканской партии на президентских выборах в 2028 году.

Лучшими кандидатами он считает вице-президента Джей Ди Вэнса и советника по национальной безопасности Марко Рубио.

Как отмечается, Трамп отдает предпочтение Вэнсу, однако в последнее время также чаще хвалит Рубио как публично, так и в частных разговорах.

Один из советников Трампа, которого президент попросил поделиться мнением относительно кандидатов, назвал "идеальным тандемом" для выборов-2028 связи Вэнса и Рубио, где Вэнс должен быть основным кандидатом.

Что известно о позициях Вэнса и Рубио

У Джей Ди Вэнса уже есть политические советники, которые, по ожиданиям, могут стать основой президентской кампании в 2028 году.

Зато Марко Рубио такой инфраструктуры не имеет и, по данным источников, дал понять, что его устраивает кандидатура Венса. Сообщается, что он лично говорил об этом с вице-президентом.

В прошлом году Трамп заявлял, что Вэнс "скорее всего" является его вероятным преемником, поскольку он занимает должность вице-президента, при этом отметив, что хотел бы видеть Рубио рядом с ним в избирательном бюллетене.

Источники также указывают, что переход Рубио с нынешних высоких должностей на позицию вице-президента может быть сложным. Некоторые советники предполагают, что активное упоминание Рубио со стороны Трампа может быть попыткой склонить его к сотрудничеству с Вэнсом.

Определился ли Трамп с преемником

Советники отмечают, что Трамп не планирует полностью определять преемника, поскольку хочет, чтобы его команда сосредотачивалась на нынешних должностях и чтобы это не выглядело как потеря им власти.

Тема третьего срока

Конституция США запрещает избираться на пост президента более двух раз. В то же время отдельные сторонники Трампа предлагали изменить Конституцию, чтобы позволить третий срок в случае непоследовательных каденций.

В медиа также появлялись сообщения, что Трамп ищет возможные способы обойти 22-ю поправку. Сам он подогревал эти дискуссии, в частности выпустив кепки с надписью "Trump 2028", хотя прямо о намерении снова баллотироваться не заявлял.