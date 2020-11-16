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У штабі Байдена відповіли на заяви Трампа про "сфальсифіковані" вибори

США, Понеділок 16 листопада 2020 02:02
У штабі Байдена відповіли на заяви Трампа про "сфальсифіковані" вибори
Фото: Клейн і Байден (flickr)
Автор: РБК-Україна

Передбачуваний голова апарату Білого дому Рон Клейн прокоментував заяви чинного президента США Дональда Трампа про те, що вибори були сфальсифіковані. За його словами, цей вибір зробив американський народ.

Про це він сказав в коментарі NBC.

За його словами, Трамп таким чином підтверджує перемогу демократа Джо Байдена.

"Twitter Дональда Трампа не робить Джо Байдена президентом або навпаки. Американський народ це зробив", - заявив Клейн.

Нагадаємо, чинний американський президент Дональд Трамп не визнає перемогу свого опонента Джо Байдена на виборах в США. На його думку, Байден переміг тільки "в очах брехливих ЗМІ".

Раніше The New York Times з посиланням на джерела в Білому домі стверджувало, що Трамп усвідомлює поразку на виборах та вже він думає про можливість участі у наступних виборах в 2024 році.

7 листопада Байден заявив про обрання президентом США після оголошення попередніх результатів голосування. Однак Трамп поки не планує визнавати свою поразку і готовий подавати в суд.

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Новини України В світі Джозеф БайденДональд ТрампВибори в США

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