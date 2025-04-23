Трамп анонсировал, что тарифы для Китая "существенно снизятся"
Президент США Дональд Трамп заявил, что тарифы на китайские товары "существенно снизятся". Однако он добавил, что не будут отменены полностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Трамп объявил о возможном повороте в своей торговой политике в отношении Китая, заявив, что высокие тарифы на китайские товары будут "существенно снижены, но не будут нулевыми".
По его словам, 145% тарифы, которые были введены ранее, являются слишком высокими, и ситуация требует корректировки.
Эти комментарии прозвучали после того, как министр финансов США Скотт Бессент во время инвестиционной конференции отметил, что торговая война с Китаем является нежизнеспособной и требует деэскалации.
Бессент выразил надежду, что в ближайшем будущем будет достигнуто соглашение, которое позволит перебалансировать торговые отношения.
После этих заявлений на фондовых рынках США произошел рост индексов, а азиатские биржи также показали положительную динамику.
Китай, в свою очередь, отреагировал на заявления Трампа и США с требованиями прекратить давление и принуждение, предлагая сотрудничество на основе равенства и взаимного уважения.
Торговые споры между двумя крупнейшими экономиками мира уже привели к рекордным тарифам, нарушению цепей поставок и опасениям относительно глобальной рецессии.
Переговоры между США и Китаем
Напомним, что недавно глава Белого дома снова призвал Китай позвонить ему, чтобы начать переговоры по решению торговой борьбы между двумя крупнейшими экономиками мира.
Зато, по данным западных СМИ, Китай заявил, что хочет увидеть ряд шагов со стороны администрации президента Дональда Трампа, прежде чем Пекин согласится на торговые переговоры с США.
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