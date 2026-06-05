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У Трампа заявили, что его все время неправильно понимали по поводу Гренландии

16:25 05.06.2026 Пт
3 мин
Посол США при ЕС успокоил Европу и опроверг слухи об угрозе
aimg Сергей Козачук
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Угрозы президента США Дональда Трампа относительно аннексии Гренландии и возможного применения военной силы были неправильно истолкованы в Европе. Американский лидер никогда не планировал военного вторжения на арктический остров.

Об этом заявил посол США в Европейском Союзе Эндрю Паздер во время выступления на Брюссельском форуме экономической безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Кофе и пена капучино"

По словам американского дипломата, резонансные заявления Дональда Трампа на самом деле имели целью привлечь внимание к стратегической важности Гренландии, поэтому европейским партнерам не стоило воспринимать их слишком серьезно.

Бывший ресторатор Паздер сравнил бурную реакцию европейского сообщества с популярным кофейным напитком.

"Вы получаете капучино ради кофе, а не ради пенки. Поэтому давайте сосредоточимся на кофе, а не на пенке. А большая часть этого - это пенка", - пояснил посол США.

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Он подчеркнул, что европейская сторона восприняла слова Трампа так, будто Вашингтон напрямую угрожает территориальной целостности острова, хотя "президент никогда не говорил, что мы собираемся вторгнуться".

Контекст вокруг острова

В течение своего второго президентского срока Дональд Трамп неоднократно публично поднимал вопрос аннексии Гренландии и даже предполагал привлечение армии, что вызвало волну возмущения и беспокойства в Европе.

Примечательно, что выступление Паздера состоялось на следующий день после заявления государственного секретаря США Марко Рубио в Комитете по иностранным делам Палаты представителей, где тот назвал Гренландию частью Дании - но с неоднозначной ремаркой "пока".

Что предшествовало

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен взять Гренландию под свой контроль из соображений безопасности.

В начале 2026 года США даже объявили о введении пошлин против восьми европейских стран, чтобы добиться контроля над островом, однако впоследствии отказались от этой угрозы из-за обвала мировых рынков.

Впоследствии стало известно, что спецпредставитель Трампа впервые посетит остров для участия в бизнес-конференции в столице Нууке. Губернатор Луизианы Джефф Ландри отправился туда в конце мая.

Также журналисты выяснили, что США ведут тайные переговоры о новых базах в Гренландии с целью расширения военного присутствия в регионе. Вашингтон стремится открыть на территории три новых объекта для наблюдения за активностью РФ и Китая в Арктике.

Вскоре после этого Гренландия объявила о прогрессе в переговорах с США во время визита американского дипломатического десанта. В то же время премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен четко назвал "красные линии", подтвердив, что Гренландия не подлежит продаже, аннексии или захвату.

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