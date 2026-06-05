У Трампа заявили, что его все время неправильно понимали по поводу Гренландии

Угрозы президента США Дональда Трампа относительно аннексии Гренландии и возможного применения военной силы были неправильно истолкованы в Европе. Американский лидер никогда не планировал военного вторжения на арктический остров.
Об этом заявил посол США в Европейском Союзе Эндрю Паздер во время выступления на Брюссельском форуме экономической безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам американского дипломата, резонансные заявления Дональда Трампа на самом деле имели целью привлечь внимание к стратегической важности Гренландии, поэтому европейским партнерам не стоило воспринимать их слишком серьезно.
Бывший ресторатор Паздер сравнил бурную реакцию европейского сообщества с популярным кофейным напитком.
"Вы получаете капучино ради кофе, а не ради пенки. Поэтому давайте сосредоточимся на кофе, а не на пенке. А большая часть этого - это пенка", - пояснил посол США.
Он подчеркнул, что европейская сторона восприняла слова Трампа так, будто Вашингтон напрямую угрожает территориальной целостности острова, хотя "президент никогда не говорил, что мы собираемся вторгнуться".
В течение своего второго президентского срока Дональд Трамп неоднократно публично поднимал вопрос аннексии Гренландии и даже предполагал привлечение армии, что вызвало волну возмущения и беспокойства в Европе.
Примечательно, что выступление Паздера состоялось на следующий день после заявления государственного секретаря США Марко Рубио в Комитете по иностранным делам Палаты представителей, где тот назвал Гренландию частью Дании - но с неоднозначной ремаркой "пока".
Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен взять Гренландию под свой контроль из соображений безопасности.
В начале 2026 года США даже объявили о введении пошлин против восьми европейских стран, чтобы добиться контроля над островом, однако впоследствии отказались от этой угрозы из-за обвала мировых рынков.
Впоследствии стало известно, что спецпредставитель Трампа впервые посетит остров для участия в бизнес-конференции в столице Нууке. Губернатор Луизианы Джефф Ландри отправился туда в конце мая.
Также журналисты выяснили, что США ведут тайные переговоры о новых базах в Гренландии с целью расширения военного присутствия в регионе. Вашингтон стремится открыть на территории три новых объекта для наблюдения за активностью РФ и Китая в Арктике.
Вскоре после этого Гренландия объявила о прогрессе в переговорах с США во время визита американского дипломатического десанта. В то же время премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен четко назвал "красные линии", подтвердив, что Гренландия не подлежит продаже, аннексии или захвату.