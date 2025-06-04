Трамп якобы сказал Путину, что не знал о планах СБУ атаковать аэродромы

Операция "Паутина"

Напомним, в воскресенье, 1 июня, на ряде аэродромов России раздались взрывы.

Позже стало известно, что аэродромы находились под атакой дронов, которые запустила Служба безопасности Украины. Такие беспилотники спрятали в модульных домиках, которые перевозили грузовики.

В результате украинской операции в России был поврежден или уничтожен 41 самолет.

При этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что половину из них Россия отремонтировать не сможет.

Как отмечал глава украинского государства, такой удар помогает менять риторику США, в частности о том, что у украинцев якобы нет карт.

К слову, российский диктатор Владимир Путин сегодня, 4 июня, во время своих жалоб правительству на "теракты" Украины даже не упомянул такую операцию.

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