Путин отреагировал на подрыв мостов и "забыл" об атаке на аэродромы

Российский диктатор Владимир Путин во время совещания с правительством пожаловался "теракты Украины". Он вспомнил только подрывы мостов в Брянской и Курской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Диктатор заявил, что недавний подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях - это "безусловно террористический акт".

"Решение о совершении подобных преступлений, конечно, принимались в Украине на политическом уровне", - выдвинул обвинения глава Кремля.

Он цинично заявил, что в ходе всех вооруженных конфликтов "страдают гражданские лица", но подрыв мостов он назвал "целенаправленным ударом по гражданским лицам".

Диктатор нафантазировал, что такой "теракт" был направлен на срыв мирного процесса, поскольку мосты взорвали перед переговорами в Стамбуле.

"Это только подтверждает наши опасения в том, что "нелегитимный режим" в Киеве, захвативший власть, постепенно превращается в террористическую организацию. А его спонсоры становятся пособниками террористов", - выдумал Путин.

При этом в ходе совещания Путин ни слова не вспомнил о впечатляющей украинской спецоперации "Паутина", в рамках которой Россия лишилась трети своей стратегической авиации.