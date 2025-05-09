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Трамп якобы поздравил Путина с 9 мая: Кремль говорит о "теплых словах"

Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин, вероятно, обменялись поздравлениями с "Днем победы".

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Через своих помощников президент России и президент Трамп обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника", - рассказал Ушаков. 

Он уточнил, что диктатор и президент обменялись "теплыми словами и взаимными поздравлениями с общим великим праздником". 

Трамп объявил 8 мая Днем победы

Напомним, только недавно президент США Дональд Трамп провозгласил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

По словам американского лидера, таким образом он отдает дань "несравненному могуществу, силе и мощи Вооруженных сил США".

Также недавно американский лидер подчеркнул, что победа над нацистской Германией во времена Второй мировой в основном произошла благодаря США. По его словам, без США такой победы никогда не было бы.

Такие слова задели россиян, которые на протяжении десятилетий находятся под пропагандой о "великой победе СССР в великой отечественной войне".

К слову, только вчера, 8 мая, помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил о том, что Москва и Вашингтон приближаются к встрече между Путиным и Трампом.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп9 Мая