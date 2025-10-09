RU

Трамп вскоре посетит Израиль в рамках усилий по Газе, - СМИ

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент США Дональд Трамп прибудет с визитом в Израиль в 15:00 в воскресенье, 12 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Такую дату обнародовал общественный вещатель Kan, однако сам американский лидер ее до настоящего времени не подтвердил.

Сейчас здание Кнессета в Иерусалиме подсвечено красным, белым и синим цветами в честь ожидаемого визита Трампа. Представитель Кнессета заявил, что это продлится до завершения визита президента США.

Также сообщается, что во время телефонного разговора сегодня, 9 октября, израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху пригласил американского лидера выступить перед Кнессетом. Согласился ли Трамп, остается неизвестным.

 

Соглашение по Газе

Напомним, в ночь на четверг, 9 октября, Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана США.

Он сообщил, что ХАМАС фактически согласился освободить всех 48 заложников, а Израиль - отвести своих солдат к согласованной линии.

Отметим, в среду, 8 октября, президент США анонсировал свою поездку на Ближний Восток. По словам Трампа, она, вероятно, состоится в воскресенье, 12 октября.

РБК-Украина ранее писало, что боевики ХАМАС должны освободить всех заложников в первой половине следующей недели. Подписание финального соглашения по Газе планируется в Египте.

