Трамп з нетерпінням чекає співпраці з новим президентом України, - Пенс

Сполучені Штати Америки розраховують на співпрацю з адміністрацією новообраного президента України Володимира Зеленського. Про це заявив віце-президент США Майкл Пенс після телефонної розмови із Зеленським, передає РБК-Україна з посиланням на Twitter Пенса.

Віце-президент США розповів, що привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах і що Дональд Трамп "з нетерпінням" чекає співпраці з новим президентом України.

"Сьогодні поговорив з обраним президентом України Володимиром Зеленським, щоб привітати його з перемогою. Президент Сполучених Штатів (Дональд Трамп, - ред.) і я з нетерпінням очікуємо співпраці з його адміністрацією з метою підтримки сильної, демократичної та процвітаючої України", - написав Пенс.

Нагадаємо, в середу новообраний президент України Володимир Зеленський також провів телефонні розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, який запросив його відвідати штаб-квартиру Альянсу, та прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, яка сподівається на спільне стримування російської агресії.